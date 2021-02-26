Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı
|26 Şubat 2021 11:59
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hocalı Katliamı"na ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yer alan mesajda "26 Şubat 1992" başlığıyla "Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız, Hocalı katliamının 29. yıldönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Tek millet, iki devletiz. Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum... pic.twitter.com/kbI3OYk7iKRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2021
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