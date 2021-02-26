Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı

KAMUYA GİRİŞLERDE SÖZLÜ SINAV KALDIRILSA DEVRİM OLUR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Mart 2021 tarihinde, insan hakları eylem planı açıklayacağı ve bu eylem planında kamuya girişlerde sözlü sınav uygulamasının kaldırılacağı belirtilmektedir. Eğer bu olursa, devrim niteliğinde bir adım olur.