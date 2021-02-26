Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısında bulunuldu.
 26 Şubat 2021 12:15
+Aa- Yazdır
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 9, Muş'ta 7, Van'da 4 ve Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının ve güneşlenme sürelerinin artması nedeniyle, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en romantik yeri 'Kapadokya'
26 Şubat 2021 13:10		 Salgının etkisiyle evlenen çift sayısı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi
26 Şubat 2021 12:32
Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
26 Şubat 2021 12:31		 Yüz yüze eğitim öncesi öğrencilere 'düzenli uyku' uyarısı
26 Şubat 2021 11:16
Doktorlar 'nöbet arası' vatandaşları bilinçlendirmek için kamera karşısına geçiyor
26 Şubat 2021 11:15		 Erdoğan'ın cezaevinde yattığı Pınarhisar'da doğum günü için klip hazırlandı
26 Şubat 2021 10:15
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor
26 Şubat 2021 10:02		 Bu kez dünyaca ünlü tarihçi İnalcık'ı hedef aldı...
26 Şubat 2021 09:25
Sosyal medyada çekiliş furyası, dolandırıcılığa kapı aralıyor
26 Şubat 2021 08:34		 Karadeniz'i İngiliz mutasyonu yaktı
26 Şubat 2021 08:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:35 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı13:30 - MEB 10. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı13:25 - Tıbbi sülük sektörü uluslararası çevrim içi seminerde ele alındı13:20 - 3 kişilik ailenin öldürülmesi olayını aydınlatan polisler başarı belgesiyle ödüllendirildi13:10 - Türkiye'nin en romantik yeri 'Kapadokya'12:52 - Bakanlık 'Makul Şüphe' isimli kitabı muzır yayın ilan etti
12:49 - Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar12:45 - Filyos Limanı dev bir lojistik merkez projesidir12:41 - Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı12:39 - Dolar gün ortasında düşüşe geçti12:38 - Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi mayısta başlıyor12:33 - Konya'da otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu
12:32 - Salgının etkisiyle evlenen çift sayısı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi12:31 - Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı12:15 - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı12:01 - SGK geri ödemesi kapsamında 'gebelik öncesi tanı uygulaması' başlatılacak11:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı
11:56 - Son 4 ay içerisinde TSK'dan 630 FETÖ'cü ihraç edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor
20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur
TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti
AK Parti'de 'seçim ayarlı' yenileme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankara'da nerde ne yenir 5
Perseverance 2
ilk kez aya gidip de inemeyen insan 1
yul brynner 1
Covid-19 Plus 3
şamandra 1
charles bronson 1
hafu 1
horoz ibiği 1
silikon mutfak gereçleri 1
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Yenihisar İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam