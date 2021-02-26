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Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasındaki çocuklara gönderdi
 26 Şubat 2021 12:31
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Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 543'üncü gününde devam ediyor.

Evlat nöbetini sürdüren aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67'nci doğum günü dolayısıyla hazırlattıkları, üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasında olan çocuklara gönderdi.

Anne Fatma Akkuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun ömürler dileyerek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin, bize çok destek veriyor." dedi.

Baba Celil Begdaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturma eyleminin ilk gününden bu yana ailelerin yanında olduğunu, aileleri desteklediğini söyledi.

Baba Süleyman Aydın ise anne ve babalar olarak çocuklarına kavuşmaları için kendilerine büyük destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladıklarını ifade etti.

"Allah Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyeti devletinin başından eksik etmesin." diyen Aydın, Gara şehitlerinden dolayı kutlama yapmadıklarını, pastayı da devlet korumasındaki çocuklara gönderdiklerini belirtti.

Aydın, "Devletimiz büyük bir devlet ve çocuklarımız için büyük mücadele veriyor. Biz de burada büyük mücadele veriyoruz. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 543'üncü gününde sürüyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Kadriye için gelen baba Nazmi ve kızı Şemiran Türan da oturma eylemine dahil oldu.

Türan, bir düğüne gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alamadıkları kızınınPKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi.

Evladına kızına kavuşmak için birçok girişimde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını anlatan Türan, "Kızımı HDP'den istiyorum. En kısa zamanda evlatlarımızı bize teslim etsinler. Kızım okuyordu ve 'Polis olacağım.' diyordu. Kızımı kaçırdılar. O günden bu yana ondan haber alamıyoruz." dedi.

Şemiran Türan ise ablasına kavuşmak istediğini belirtti.

Anne ve babasının daha önce HDP teşkilatları ile görüştüğünü ifade eden Türan, "'Kızımızı verin.' dediler ama onlar, 'Biz götürmedik.' dedi. Halbuki HDP götürdü. Kimse kendi başına dağa çıkamaz. HDP'den ablamı istiyorum. Kimse çocukları kaçıramaz. Ablamı burada bekleyeceğim. Gelinceye kadar da pes etmeyeceğim." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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