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Salgının etkisiyle evlenen çift sayısı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi

TÜİK verilerine göre evlenen çift sayısı, Kovid-19 salgını dolayısıyla nişan, düğün gibi toplu organizasyonların kısıtlandığı geçen yıl 487 bin 270'e gerileyerek 20 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti- Kaba evlenme hızı da 2001'den bu yana binde 5,84 ile en düşük seviyeyi gördü- Geçen yıl sadece Şanlıurfa'da evlenen çift sayısında artış oldu
 26 Şubat 2021 12:32
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Salgının etkisiyle evlenen çift sayısı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi

- Türkiye'de evlenen çift sayısı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını azaltmak için nişan, düğün gibi toplu organizasyonlarda kısıtlamaya gidilen 2020'de son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Sağlık sorunu olarak ortaya çıkan, ekonomik ve sosyal açıdan da tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı birçok tedbir hayata geçirildi. Bu kapsamda nişan, düğün gibi kalabalık organizasyonlara da kısıtlamalar getirildi. Salgının gölgesinde geçen 2020'de Türkiye'de evlenen çift sayısı 2001'den bu yana ilk defa 500 binin altına düştü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2001-2020 dönemine ilişkin verilerinden derlediği bilgiye göre, 2008 yılında 641 bin 973 ile en yüksek seviyesine ulaşan evlenen çift sayısı, son 6 yıl üst üste geriledi. 2015 yılında 602 bin 982 olan evlenen çift sayısı, 2016'da 594 bin 493'e, 2017'de 569 bin 459'a, 2018'de 554 bin 389'a, 2019'da 542 bin 314'e geriledi.

Geçen yıl da evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Böylece evlenen çift sayısı, 2001 ekonomik krizi ile 2008 küresel krizinin de görüldüğü 20 yıllık dönemde en düşük seviyesine indi.

Yurt içinde 2001'de yaşanan ekonomik kriz sonrası 2002'de evlenme sayısında 34 bin 167 azalma görüldü. 2008'deki küresel finansal kriz sonrasında da evlenme sayısında gerileme oldu. 2009'da evlenme sayısı 2008'e göre 50 bin 231 azaldı. Dünyada köklü değişim ve dönüşümlere neden olan Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen 2020'de ise evlenme sayısı 2019'a göre 55 bin 44 azalış gösterdi.

Aynı dönemde 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı da 2001'den bu yana binde 5,84 ile en düşük seviyeyi gördü.

- En fazla evlilik İstanbul'da

Evliliklerin illere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlilik 85 bin 763 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili 30 bin 205 çiftle Ankara, 26 bin 87 çiftle İzmir ve 17 bin 738 çiftle Bursa takip etti.

Geçen yıl en az evliliğin yaşandığı il 351 ile Tunceli oldu. Bu ili 425 evlilikle Bayburt, 553 evlilikle Ardahan ve 634 evlilikle Gümüşhane izledi.

Sadece Şanlıurfa'da evlenen çift sayısında artış görüldü. Bu ilde evlenen çift sayısı geçen yıl 2019'a göre 12 artarak 14 bin 924'e çıktı. Geri kalan illerin hepsinde evlenen çift sayısında azalış oldu.

Evlenen çift sayısının en fazla azaldığı il de İstanbul oldu. 2019'da 100 bin 88 evliliğin yapıldığı İstanbul'da, bu sayı geçen yıl 85 bin 763'e geriledi. Böylece bir yılda evlenen çift sayısı 14 bin 325 azalmış oldu. Evlenen çift sayısının azalış gösterdiği diğer iller sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Van olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, geçen yıl boşanan çift sayısı da 2017'den beri en düşük seviyeye geriledi. Boşanan çift sayısı 2019'a göre yüzde 13,8 azalışla 135 bin 22'ye düştü.

2001-2020 yıllarında Türkiye'de evlenen ve boşanan çift sayıları şöyle:

YılEvlenme sayısıKaba evlenme hızı (binde)Boşanma sayısı
2001544.3228,3591.994
2002510.1557,7395.323
2003565.4688,4792.637
2004615.3579,191.022
2005641.2419,3795.895
2006636.1219,1893.489
2007638.3119,194.219
2008641.9739,0499.663
2009591.7428,21114.162
2010582.7157,97118.568
2011592.7757,99120.117
2012603.7518,03123.325
2013600.1387,88125.305
2014599.7047,77130.913
2015602.9827,71131.830
2016594.4937,5126.164
2017569.4597,09128.411
2018554.3896,81143.573
2019542.3146,57156.587
2020487.2705,84135.022
Anadolu Ajansı
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