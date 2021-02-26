Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'da otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu.
 26 Şubat 2021 12:33
+Aa- Yazdır
Konya'da otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Batman seferini yapan firmaya ait otobüsün şoförü Enver Taş (55), uyumak için araçtaki dinlenme kabinine geçti.

Karapınar ilçesindeki dinlenme tesisine giren otobüsü kullanan diğer şoför, arkadaşını uyandırmak amacıyla açtığı kabinde Taş'ı hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şoförün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Muğla'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
26 Şubat 2021 11:31		 36 ilde akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 120 şüpheli yakalandı
26 Şubat 2021 09:06
5 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu: Seri katile 5 müebbet
26 Şubat 2021 08:57		 Hurdacıların bölge kavgasında kan aktı
26 Şubat 2021 08:46
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
26 Şubat 2021 08:30		 Okul müdürünün vefat ettiği kazada görüntüler ortaya çıktı
25 Şubat 2021 23:45
Bekçinin yakmak istediği soba patladı: 3 kişi hayatını kaybetti
25 Şubat 2021 22:27		 Pitbull'u alınmak istenen kadın, tabancayı başına dayadı
25 Şubat 2021 21:35
İlçe Devlet Hastanesi'ndeki yangın paniğe neden oldu
25 Şubat 2021 20:42		 Terhisini alan asker memleketine giderken kazada can verdi!
25 Şubat 2021 19:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:35 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı13:30 - MEB 10. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı13:25 - Tıbbi sülük sektörü uluslararası çevrim içi seminerde ele alındı13:20 - 3 kişilik ailenin öldürülmesi olayını aydınlatan polisler başarı belgesiyle ödüllendirildi13:10 - Türkiye'nin en romantik yeri 'Kapadokya'12:52 - Bakanlık 'Makul Şüphe' isimli kitabı muzır yayın ilan etti
12:49 - Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar12:45 - Filyos Limanı dev bir lojistik merkez projesidir12:41 - Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı12:39 - Dolar gün ortasında düşüşe geçti12:38 - Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi mayısta başlıyor12:33 - Konya'da otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu
12:32 - Salgının etkisiyle evlenen çift sayısı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi12:31 - Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı12:15 - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı12:01 - SGK geri ödemesi kapsamında 'gebelik öncesi tanı uygulaması' başlatılacak11:59 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı
11:56 - Son 4 ay içerisinde TSK'dan 630 FETÖ'cü ihraç edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor
20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur
TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti
AK Parti'de 'seçim ayarlı' yenileme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aldatan kadın asla yakalanmaz 2
evlilik çeteleri 2
marşmelov 1
bugün 2
ilk kez aya gidip de inemeyen insan 1
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 5
angel şelalesi 1
müge anlı'yla tatlı sert 2
dev koyun 1
ankara'da nerde ne yenir 5
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Yenihisar İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam