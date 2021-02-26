Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Konya'da otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu
Konya'nın Karapınar ilçesinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu.
|26 Şubat 2021 12:33
|+Aa- Yazdır
Konya'nın Karapınar ilçesinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Batman seferini yapan firmaya ait otobüsün şoförü Enver Taş (55), uyumak için araçtaki dinlenme kabinine geçti.
Karapınar ilçesindeki dinlenme tesisine giren otobüsü kullanan diğer şoför, arkadaşını uyandırmak amacıyla açtığı kabinde Taş'ı hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şoförün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Muğla'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
26 Şubat 2021 11:31
|36 ilde akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 120 şüpheli yakalandı
26 Şubat 2021 09:06
|5 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu: Seri katile 5 müebbet
26 Şubat 2021 08:57
|Hurdacıların bölge kavgasında kan aktı
26 Şubat 2021 08:46
|Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
26 Şubat 2021 08:30
|Okul müdürünün vefat ettiği kazada görüntüler ortaya çıktı
25 Şubat 2021 23:45
|Bekçinin yakmak istediği soba patladı: 3 kişi hayatını kaybetti
25 Şubat 2021 22:27
|Pitbull'u alınmak istenen kadın, tabancayı başına dayadı
25 Şubat 2021 21:35
|İlçe Devlet Hastanesi'ndeki yangın paniğe neden oldu
25 Şubat 2021 20:42
|Terhisini alan asker memleketine giderken kazada can verdi!
25 Şubat 2021 19:21