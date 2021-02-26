Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

ADIYAMAN

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 37 evde karantina uygulamasına başlandı.

ÇANAKKALE

Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Arıklı köyünde, koronavirüs salgınında artış yaşanması üzerine, yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün girişlerinde önlem alındı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 88 hanede karantina uygulaması başlatıldı.

Danışmentli köyünde Kovid-19 vakalarının tespiti üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 88 hanede karantina uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı Aşağı Mahallesi'nde giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bölgeye giderek tedbirleri yerinde inceledi.

Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artış üzerine köyde tarama testi uygulandığını belirterek, "Ne yazık ki beklediğimizin üzerinde vaka çıktı. Hem vatandaşlarımızı korumak hem yayılmayı engellemek için böyle bir tedbir kararı aldık. Vatandaşlarımıza devlet olarak gerekli desteği vereceğiz." diye konuştu.

Köy muhtarı Fahrettin Donat da kendisi ve ailesinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.