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Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka sayılarının açıklanmasıyla vaka sayısının yüksek olduğu illerde, yeni tedbirler alınmaya başladı. Bazı illerde, ev ziyaretleri, düğün, kına vb. etkinliklere kısıtlama getirildi. Bodrum'da ise sahil bantları, park gibi alanlarda piknik yapılması yasaklandı.
 26 Şubat 2021 12:49
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Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, corona virüsle mücadelede 'yerinde karar' dönemin geçildiğini açıklamasının ardından, 'covid19.gov.tr' üzerinden illere göre vaka sayıları haftalık olarak açıklanmaya başladı.

1 Mart itibariyle, illerdeki vaka sayılarına göre tedbirler yeniden ele alınacak. Ancak şimdiden vaka sayısının çok yüksek olduğu illerde, yeni bir takım yasaklar uygulanmaya başladı.

TRABZON

8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Trabzon'da, alınan yerel kısıtlama tedbirlerine ilaveler getirildi.

Cadde ve sokaklarda artırılan ekipler ile HES kodu denetimleri yoğunlaştırıldı, kısıtlamalarda köy ve mahallelere çıkışlar yasaklandı.

Kentte cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılarak kılınması, evlerde toplu olarak bir araya gelinmeler ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi.
Cadde ve sokaklarda artırılan polis ekipleri ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yoğunlaştırıldı.
Kısıtlamalarda ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara izin verilmeyecek, giriş ve çıkışlarında polis kontrol noktaları oluşturulacak.
Özellikle Trabzonspor maçının olduğu günlerde bir araya toplanan grupların televizyondan maç izlediği duyumları üzerine sıkı denetimler yapılacak.

BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise corona virüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak yasaklandı.


Kararın gerekçesinde, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler nedeniyle vatandaşların fiziki mesafe kuralını ihlal edebileceği, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi.


RİZE

İllere göre haftalık vaka sayısı haritasında, 100 binde 200,08 ile en çok vaka oranına sahip illerden Rize'de de, Rize Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler uygulamaya başladı.

Bu kararlara göre:

Cenaze namazları en fazla 30 kişiyle sınırlandırılacak, toplu taziyeler yapılmayacak.
Market, toplu taşıma ve berber gibi yerlerde denetimler sıklaştırılacak. Camilere gelen vatandaşlar seccadelerini de beraberinde getirecek.
İş yerlerinin ya da binaların önünde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi, sahil bantlarında, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme gibi davranışlar yapılmayacak.

Sokağa çıkma yasağı günlerinde sadece zorunlu ihtiyaçlar için yürüme mesafesinde market, fırın gibi yerlere gidilebilecek.
Hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyaretler, misafirlikler gerçekleştirilmeyecek. Bunun için denetimler arttırılacak.

TOKAT

15-21 Şubat'ta oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta da İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı.

Vali Ozan Balcı, 10 gün süresince düğün ve nikahların ertelendiğini, spor salonları ve hayvan pazarlarının ise kapatıldığını söyledi.


SAKARYA

Tokat'ta olduğu gibi Sakarya'da da 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle şehir genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerlerinde de 'Hayat Eve Sığar' kodu sorgulaması yapılacak.

Apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları, ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılması kararlaştırılırken, evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmaların yasaklanmasına karar verildi.


GİRESUN

Giresun'da da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yerel kısıtlama tedbirleri devreye alındı.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla yeni tedbirler duyuruldu. Buna göre:

İl genelinde tüm köy ve mahalle muhtarlarının, köy ve mahallelerinde Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı yaratacak olan düğün, nişan, kına, mevlit, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasının kontrol altına alınmasına karar verildiği belirtildi.
Ziyaret, gün gibi sosyal faaliyetlere izin verilmeyecek.
Cenaze törenlerinin belirlenen kurallara uygun yapılması için azami derecede dikkat edilmesine, belediyeler tarafından yapılan cenaze anonslarının yapılmasına ikinci bir karara kadar ara verilmesine, pandemi konusunda bilinçlendirme anonslarının yapılmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
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