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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
 26 Şubat 2021 13:35
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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Balıkesir ve Adana cumhuriyet başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 7 zanlıyı, kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Bu kişilerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
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