Tıbbi sülük sektörü uluslararası çevrim içi seminerde ele alındı

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, seminerde, tıbbi sülük popülasyonlarının durumu, Güney Avrupa, Azerbaycan, Romanya ve İber Yarımadası'ndan örneklerle ele alındı.

Hindistan, İran ve Türkiye'den örneklere de dayanılarak tıbbi sülük yetiştiriciliği ve bunların tıptaki kullanımı değerlendirildi.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, etkinliğin, bölgesel ve küresel ölçekte sülük sektöründeki ortaklıkların gelişmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Gutu, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisinin, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği de dahil gıda ve tarımla ilgili konularda bilgi ve deneyimi genişletmek amacıyla iş birliğine açık olduğunu kaydetti.