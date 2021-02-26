MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
|26 Şubat 2021 14:04
|+Aa- Yazdır
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne'deki hudut bölgesinde yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne hudut hattında görev yapan hudut personelinin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan kişileri yakalamaya devam ettiği belirtildi.
Edirne'nin farklı hudut bölgelerinde 5 kişinin Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirilen açıklamada, yakalananlardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı, 2 kişi hakkında ise terör örgütü PKK üyesine üyelikten yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada yakalananların Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edildiği aktarıldı.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şahıs, Edirne'deki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan, 2'sinin de terör örgütü PKK mensubu olmaktan arandığı belirlendi.https://t.co/aBfeyWiVQ2 pic.twitter.com/2q7CDnb9xjT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
26 Şubat 2021 13:35
|Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı
26 Şubat 2021 11:02
|Ankara'da kaçak silah ticareti yapmakla suçlanan bir kişi gözaltına alındı
26 Şubat 2021 10:42
|DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı
26 Şubat 2021 09:46
|Emekli Tuğgeneral Edirne'den yurt dışına kaçarken yakalandı
26 Şubat 2021 08:37
|İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
26 Şubat 2021 03:09
|Terör örgütü PKK'nın kirli propagandası İngiliz medyasında
25 Şubat 2021 21:58
|FETÖ firarisi kadın öğretmen sahte kimlikle yakalandı
25 Şubat 2021 21:25
|'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un cezası onandı
25 Şubat 2021 19:27
|Alparslan Kuytul'un yeğeni hakkında FETÖ yöneticiliğinden iddianame
25 Şubat 2021 18:22