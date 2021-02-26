3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınında iş yeri bekçisi gözaltına alındı
|26 Şubat 2021 14:09
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Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan Honaz Milli Parkı girişindeki restoranda çıkan yangına ilişkin, jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Ekipler, yangından yara almadan kurtulan Serhat Sümer'i gözaltına aldı.
Yangında yaşamını yitiren ve cenazeleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan 2 kadının henüz kimliği tespit edilemedi.
Hayatını kaybeden Ahmet Dedeşin'in (49) ise üç farklı suçtan arandığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kullanılamaz hale gelen restoranın bulunduğu yere girişe izin vermiyor.
- Yangın
Serkan Çolak'a ait Honaz Milli Parkı girişindeki restoranda, dün akşam saatlerinde yangın çıkmıştı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında İran uyruklu olduğu kaydedilen 2 kadın ile Ahmet Dedeşin hayatını kaybetmişti.
Restoranda bulunanlardan birisinin, soba yakmak için döktüğü bir maddenin parlamasının ardından yangının başladığı, içerdeki 3 kişinin dışarı çıkmayı başaramadığı öne sürülmüştü.
Restoranda bekçilik yapan Serhan Sümer'in ise yangın çıktığı sırada restoranın hemen dışında olduğu ve şans eseri olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedilmişti.Bekçinin yakmak istediği soba patladı: 3 kişi hayatını kaybetti
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