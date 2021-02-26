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6 ayaklı, 2 başlı ve 2 kuyruklu buzağı şaşırttı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 ayaklı, 2 başlı ve 2 kuyruklu olarak doğan buzağı görenleri şaşırttı.
 26 Şubat 2021 14:12
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6 ayaklı, 2 başlı ve 2 kuyruklu buzağı şaşırttı

Şaşırtan olay, ilçeye bağlı kırsal Çıkrık Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, ineğinin doğumda zorlandığını fark etmesi üzerine mahalleye veteriner çağırdı. Doğuma giden veteriner, ineğin sıkıntılı doğum yapacağını fark etmeleri üzerine doğumu sezaryenle gerçekleştirdi. Doğumu gerçekleştirilen ve 6 ayağı, 2 başı ve 2 kuyruğu olan buzağıyı gören veteriner ve vatandaşlar, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıkları için şaşırdı.

Buzağının, doğumdan 5 dakika sonra öldüğü açıklandı.
İhlas Haber Ajansı
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