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3 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş yangında hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk yaşamını yitirdi.
|26 Şubat 2021 14:20
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Yeşil Mahalle 4202 Sokak'taki evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Evde 2 çocuğun kaldığını öğrenen vatandaşlar, içeriye girmeye çalışsa da alevlerin evi sarması nedeniyle başarılı olamadı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, sağlık ekipleri evde Mehmet (3) ile Ahmet Kuytul'un (4) cesedine ulaştı.
Çocukların cenazesi otopsi işlemleri için morga gönderildi.
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