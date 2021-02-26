150 hanenin 50'sinde virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Salur Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınarak köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
|26 Şubat 2021 14:23
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