Cenazeye katılanlar virüsü yaydı, 3 yerleşim yeri karantinada

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da sırasıyla Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat yer aldı. Tokat, geçen hafta 118,52 ile 8'inci sıradayken, bu hafta 149,20 ile 6'ncı sıraya yükseldi.

Kentte koronavirüse karşı denetimler sürerken, Erbaa ilçesinde Alacabal Mahallesi ile Tanoba beldesi ve Zile ilçesine bağlı Boldacı köyünde vakalar görüldü. Bunun üzerine ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, bu yerleşim yerlerinin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

Karantinaya alınan köy ve beldede il dışından cenazeye katılım için gelenlerin virüsü yaydığı tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri karantinaya alınan yerlerin giriş ve çıkışlarını kapattı. Tokat kent merkezinde ise polis ekiplerince caddede denetimler devam ediyor. Cuma namazı öncesi polis ekipleri cami avlusunda sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarılarda bulundu.