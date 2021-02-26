Cenazeye katılanlar virüsü yaydı, 3 yerleşim yeri karantinada
|26 Şubat 2021 14:30
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da sırasıyla Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat yer aldı. Tokat, geçen hafta 118,52 ile 8'inci sıradayken, bu hafta 149,20 ile 6'ncı sıraya yükseldi.
Kentte koronavirüse karşı denetimler sürerken, Erbaa ilçesinde Alacabal Mahallesi ile Tanoba beldesi ve Zile ilçesine bağlı Boldacı köyünde vakalar görüldü. Bunun üzerine ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, bu yerleşim yerlerinin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.
Karantinaya alınan köy ve beldede il dışından cenazeye katılım için gelenlerin virüsü yaydığı tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri karantinaya alınan yerlerin giriş ve çıkışlarını kapattı. Tokat kent merkezinde ise polis ekiplerince caddede denetimler devam ediyor. Cuma namazı öncesi polis ekipleri cami avlusunda sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarılarda bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|7 gündür vaka görülmeyen ilçede tüm okullarda eğitime başlanacak
26 Şubat 2021 14:57
|150 hanenin 50'sinde virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı
26 Şubat 2021 14:23
|Tıbbi sülük sektörü uluslararası çevrim içi seminerde ele alındı
26 Şubat 2021 13:25
|3 kişilik ailenin öldürülmesi olayını aydınlatan polisler başarı belgesiyle ödüllendirildi
26 Şubat 2021 13:20
|Bakanlık 'Makul Şüphe' isimli kitabı muzır yayın ilan etti
26 Şubat 2021 12:52
|Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar
26 Şubat 2021 12:49
|Filyos Limanı dev bir lojistik merkez projesidir
26 Şubat 2021 12:45
|Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
26 Şubat 2021 12:41
|Son 4 ay içerisinde TSK'dan 630 FETÖ'cü ihraç edildi
26 Şubat 2021 11:56
|Savunma Sanayi Başkanı'ndan yeni bir 'müjde' açıklaması
26 Şubat 2021 11:34