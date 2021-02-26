Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'a cuma namazı öncesi doğum günü sürprizi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki pastane çalışanlarının kendisinin doğum günü için hazırladığı pastayı kesti.
 26 Şubat 2021 14:35
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cuma namazına gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, evinin yakınlarındaki bir pastane çalışanlarının kendisinin 67. doğum günü dolayısıyla hazırladığı pastayla beklediğini görmesi üzerine konvoyunu durdurdu.

Pastanenin sahibi hazırlanan pastayla Erdoğan'ı karşılayarak, "Nice seneleriniz olsun, Allah size uzun ömürler versin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Hep birlikte nice yıllara inşallah. Ülkemizi ileri seviyelere tırmandırarak o günleri hep birlikte yaşamayı Allah bizlere nasip eder inşallah." ifadeleriyle karşılık verdi.

Basın mensuplarının da doğum gününü kutladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde daha nice yıllar ülkemize, milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Hep birlikte... Çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda Selimiye Camisi'nin yanındaki mevcut hamamı Üsküdar Belediyemiz, aynen Üsküdar sahildeki Nevmekan gibi gençlerin gelip ders çalışacağı, oturacağı ve oradan inşallah hayatı yeniden şekillendireceği bir mekan haline dönüştürdüler. Bugün hem onun açılışını yapacağız hem cumayı da Büyük Selimiye Camisi'nde kılacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kestiği pastanın basın mensuplarına da ikram edilmesini istedi. Erdoğan, basın mensuplarına çikolata ikramında da bulundu.

Daha sonra Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'ne geçti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Tombişlikten kolları saramamış' diyen takipçisine Bakan Varank'tan yanıt
26 Şubat 2021 15:16		 Türkiye'nin en romantik yeri 'Kapadokya'
26 Şubat 2021 13:10
Salgının etkisiyle evlenen çift sayısı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi
26 Şubat 2021 12:32		 Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
26 Şubat 2021 12:31
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı
26 Şubat 2021 12:15		 Yüz yüze eğitim öncesi öğrencilere 'düzenli uyku' uyarısı
26 Şubat 2021 11:16
Doktorlar 'nöbet arası' vatandaşları bilinçlendirmek için kamera karşısına geçiyor
26 Şubat 2021 11:15		 Erdoğan'ın cezaevinde yattığı Pınarhisar'da doğum günü için klip hazırlandı
26 Şubat 2021 10:15
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor
26 Şubat 2021 10:02		 Bu kez dünyaca ünlü tarihçi İnalcık'ı hedef aldı...
26 Şubat 2021 09:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:16 - 'Tombişlikten kolları saramamış' diyen takipçisine Bakan Varank'tan yanıt15:13 - Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu15:10 - Dur ihtarına uymadı, yakalanınca eniştesini aramak istedi15:06 - Yurt dışından getirilen hayvanlara sahte belge düzenleyenlere 'zimmet' operasyonu15:01 - Bakan Kurum'dan, Ahi Evran Külliyesi çevresi için yeni proje sözü14:57 - 7 gündür vaka görülmeyen ilçede tüm okullarda eğitime başlanacak
14:53 - Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi mayısta başlıyor14:51 - Erdoğan'dan normalleşme açıklaması14:45 - 2 kişi tek HES kodu ile otobüse binmek istedi, izin vermeyen şoföre saldırdı14:40 - Gıda fiyatları düşer mi? Bakan Pakdemirli yanıtladı14:35 - Erdoğan'a cuma namazı öncesi doğum günü sürprizi14:30 - Cenazeye katılanlar virüsü yaydı, 3 yerleşim yeri karantinada
14:26 - Kabe fotoğrafının yere serilmesinde iddianame: 3 yıla kadar hapis14:23 - 150 hanenin 50'sinde virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı14:20 - 3 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş yangında hayatını kaybetti14:12 - 6 ayaklı, 2 başlı ve 2 kuyruklu buzağı şaşırttı14:09 - 3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınında iş yeri bekçisi gözaltına alındı
14:04 - MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor
Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor
Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti
Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bizi mutlu eden yemekler 4
ilginç komşular 1
telep edilmediği halde bankanın kredi kartı yollaması 4
florür 1
donald gould 1
Covid-19 Plus 3
arka sokaklar 1
antebellum 1
Ferisiler 1
Breaking Bad 3
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Yenihisar İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam