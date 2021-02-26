Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gıda fiyatları düşer mi? Bakan Pakdemirli yanıtladı

'Gıda fiyatları ne zaman düşer?' sorusuna Bakan Pakdemirli, ''Eğer Kovid'le ilgili beklediklerimiz gerçekleşirse ben Mayıs'tan sonra gıda fiyatları ile ilgili ciddi bir düşüş eğiliminde olabileceğimizi düşünüyorum'' yanıtını verdi.
 26 Şubat 2021 14:40
+Aa- Yazdır
Gıda fiyatları düşer mi? Bakan Pakdemirli yanıtladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli CNN TÜRK'e özel bir röportaj verdi. Hayvan haklarından, kooperatif marketlere gündemdeki bir çok konu hakkında bilgiler veren Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

GIDA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Tabi gıda fiyatlarından başlayacak olursak dünyada bir pandemi belirsizliği yaşıyoruz. Bu pandemi etkilerinin üzerine kuraklık belirsizliği ve Çin ve Hindistan gibi iki tane talep edici ülkenin normalden fazla talep etmesiyle emtia fiyatlarının hepsinin dünya çapında bir artış var. Biz bunun etkisiyle birlikte son 3-4 ay öncesinde geçmişte anlaşılmasa da özellikle gümrük indirimleri ve bir takım indirimler de yaptık. Burada özellikle bu ikame fiyatlarının minimum etkilenmesi sebebiyle.

Eğer Kovid'le ilgili beklediklerimiz gerçekleşirse ben Mayıs'tan sonra gıda fiyatları ile ilgili ciddi bir düşüş eğiliminde olabileceğimizi düşünüyorum.

Biliyorsunuz dövizde de bir iyileşmemiz var bunun da enflasyona muhakkak katkıları var. İki tane şey var burada; birincisi dünyada emtia fiyatlarının çok artması, dövizde de hızlı bir yükseliş ama şu anda da geriye doğru bir düşüş beklentimiz oldu. Bununla beraber fiyatların tekrar eskiye yakın seviyelere gelebileceğine inanıyorum.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ... SAYI ARTIŞI NEREDE GÖRÜLECEK?

Tarım Kredi Kooperatif marketlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla daha yaygın hale getirilmesi için düğmeye basıldı. Temel ürünler Tarım Kredi kooperatiflerinde var. Anadolu'nun her yanına yayılacak şekilde planlamayı yapıyorlar. İllere eşit dağılacak şekilde kabaca bir hesap yapıyorlar. Bunların her biri süreç isteyen mesele. En hızlı şekilde yapılır diye düşünüyorum. Bir kaç yıl içerisinde olabilir.

KURAKLIK

Ankara'da şu anda yüzde 11.3... 4 ay hiç yağış almazsa Ankara'nın suyu yeter. Ankara'nın susuz kalma riski yok. İstanbul'da 2021'de yüzde 49 doluluk oranımız var. 5.5 aylık hiç yağış almasa suyu var. İzmir'de problem yok gibi. Şu anda yüzde 62 doluluk. İzmir daha fazla yağış almış durumda, 11 aylık suyu var. Yağış beklentimiz devam ediyor. Su tasarrufu yapmamız lazım. Mesela dişimizi fırçalarken suyu açık bırakmayacağız. Çamaşır makinesinde ön yıkamayı kullanmak. 2035'ten itibaren Türkiye'nin iyice kurak bir döneme gireceğini düşünüyoruz.

Mart ayı gibi çalışmaları bitirebiliriz diye hedef koyduk. Kabahatten suça doğru gitmesi için çalışma var. Daha çok şiddet... Bir evin içinde 50 kedi bakıyorsanız, hayvan istifçiliği yapıp, hayvan refahını doğru yönetmiyorsanız buna da müdahale eden bir yapı içinde olacağız. Sayı net değil ama limit olacak. Sayı ne olur, 3 olur, 5 olur, 10 olur bilemiyorum şu anda. Arkadaşlar çalışıyorlar. Mikroçip uygulaması olacak. Kabahatin suça döndüğü, cezaların arttığı, hayvanlara mal değil can olarak bakıldığı, korumanın ön plana çıktığı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyoruz
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum'dan, Ahi Evran Külliyesi çevresi için yeni proje sözü
26 Şubat 2021 15:01		 Erdoğan'dan normalleşme açıklaması
26 Şubat 2021 14:51
Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir
26 Şubat 2021 13:51		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı
26 Şubat 2021 11:59
Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
26 Şubat 2021 11:33		 CHP 'havza modeli' ile oylarını artırmayı hedefliyor
26 Şubat 2021 11:07
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
26 Şubat 2021 10:37		 Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
26 Şubat 2021 09:45
HDP'yi problemli gören İYİ Parti'ye CHP'den tepki
26 Şubat 2021 08:12		 AK Parti'de 'seçim ayarlı' yenileme
26 Şubat 2021 07:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:16 - 'Tombişlikten kolları saramamış' diyen takipçisine Bakan Varank'tan yanıt15:13 - Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu15:10 - Dur ihtarına uymadı, yakalanınca eniştesini aramak istedi15:06 - Yurt dışından getirilen hayvanlara sahte belge düzenleyenlere 'zimmet' operasyonu15:01 - Bakan Kurum'dan, Ahi Evran Külliyesi çevresi için yeni proje sözü14:57 - 7 gündür vaka görülmeyen ilçede tüm okullarda eğitime başlanacak
14:53 - Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi mayısta başlıyor14:51 - Erdoğan'dan normalleşme açıklaması14:45 - 2 kişi tek HES kodu ile otobüse binmek istedi, izin vermeyen şoföre saldırdı14:40 - Gıda fiyatları düşer mi? Bakan Pakdemirli yanıtladı14:35 - Erdoğan'a cuma namazı öncesi doğum günü sürprizi14:30 - Cenazeye katılanlar virüsü yaydı, 3 yerleşim yeri karantinada
14:26 - Kabe fotoğrafının yere serilmesinde iddianame: 3 yıla kadar hapis14:23 - 150 hanenin 50'sinde virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı14:20 - 3 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş yangında hayatını kaybetti14:12 - 6 ayaklı, 2 başlı ve 2 kuyruklu buzağı şaşırttı14:09 - 3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınında iş yeri bekçisi gözaltına alındı
14:04 - MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor
Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor
Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti
Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölünün idam edilmesi 1
gel tezkere 1
Tuşlu telefon 4
gaslighting 1
robot çağı 1
ilk kez aya gidip de inemeyen insan 1
donald gould 1
kağıt kesiği 3
mecnun'um leyla'mı gördüm 2
Ferisiler 1
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Yenihisar İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam