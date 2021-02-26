Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada; 'Bilim Kurulu'ndaki çalışmalar Kabine önüne gelecek. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bize takdim edecek. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili ne gibi adımlar atabiliriz, otellerle ilgili kararları Kabine Toplantısı'nda atacağız.' ifadelerini kullandı.
 26 Şubat 2021 14:51
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu:

"Darbenin her türlüsüne karşıyız. darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmesi kabul edilebilir değil. Bütün mesele yönetim değişikliğine gidilecekse Ermenistan halkı yapar."

"Bilim Kurulu'ndaki çalışmalar Kabine önüne gelecek. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bize takdim edecek. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili ne gibi adımlar atabiliriz, otellerle ilgili kararları Kabine Toplantısı'nda atacağız."

"(Kanal İstanbul Projesi) Her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz. Ne bundan ana muhalefet anlar ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum'dan, Ahi Evran Külliyesi çevresi için yeni proje sözü
26 Şubat 2021 15:01		 Gıda fiyatları düşer mi? Bakan Pakdemirli yanıtladı
26 Şubat 2021 14:40
Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir
26 Şubat 2021 13:51		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı Katliamı' için anma mesajı
26 Şubat 2021 11:59
Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
26 Şubat 2021 11:33		 CHP 'havza modeli' ile oylarını artırmayı hedefliyor
26 Şubat 2021 11:07
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
26 Şubat 2021 10:37		 Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
26 Şubat 2021 09:45
HDP'yi problemli gören İYİ Parti'ye CHP'den tepki
26 Şubat 2021 08:12		 AK Parti'de 'seçim ayarlı' yenileme
26 Şubat 2021 07:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:16 - 'Tombişlikten kolları saramamış' diyen takipçisine Bakan Varank'tan yanıt15:13 - Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu15:10 - Dur ihtarına uymadı, yakalanınca eniştesini aramak istedi15:06 - Yurt dışından getirilen hayvanlara sahte belge düzenleyenlere 'zimmet' operasyonu15:01 - Bakan Kurum'dan, Ahi Evran Külliyesi çevresi için yeni proje sözü14:57 - 7 gündür vaka görülmeyen ilçede tüm okullarda eğitime başlanacak
14:53 - Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi mayısta başlıyor14:51 - Erdoğan'dan normalleşme açıklaması14:45 - 2 kişi tek HES kodu ile otobüse binmek istedi, izin vermeyen şoföre saldırdı14:40 - Gıda fiyatları düşer mi? Bakan Pakdemirli yanıtladı14:35 - Erdoğan'a cuma namazı öncesi doğum günü sürprizi14:30 - Cenazeye katılanlar virüsü yaydı, 3 yerleşim yeri karantinada
14:26 - Kabe fotoğrafının yere serilmesinde iddianame: 3 yıla kadar hapis14:23 - 150 hanenin 50'sinde virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı14:20 - 3 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş yangında hayatını kaybetti14:12 - 6 ayaklı, 2 başlı ve 2 kuyruklu buzağı şaşırttı14:09 - 3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınında iş yeri bekçisi gözaltına alındı
14:04 - MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor
Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor
Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti
Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Evde kalmış 6
hafu 1
sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 1
Perseverance 2
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 5
ankara'da nerde ne yenir 5
dev koyun 1
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1
Breaking Bad 3
karlı sektörler 3
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Yenihisar İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam