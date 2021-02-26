Yurt dışından getirilen hayvanlara sahte belge düzenleyenlere 'zimmet' operasyonu
|26 Şubat 2021 15:06
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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından ithal edilen sığırlar üzerinden zimmetlerine para geçirdikleri öne sürülen aralarında Kütahya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin yöneticileri ve çalışanlarının da bulunduğu şüphelileri takibe aldı.
Yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sonucunda Kütahya, Sakarya ve Balıkesir'deki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mermiler ile dijital materyaller ele geçirildi.
"Nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma", "zimmet", "resmi ve özel belgede sahtecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Zanlıların, yurt dışından ithal edilen ikinci sınıf hayvanları sahte belge düzenleyerek birinci sınıf gibi göstererek zimmetlerine para geçirdikleri ve birliği zarara uğrattıkları ileri sürüldü.
Hayvan yetiştiricilerinin de birlikten satın aldıkları sığırlar nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak mağduriyet yaşadıkları öğrenildi.
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