Dur ihtarına uymadı, yakalanınca eniştesini aramak istedi
|26 Şubat 2021 15:10
|+Aa- Yazdır
İstanbul'un Esenyurt Fatih Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli, otomobil ile kaçmaya başladı.
Araçlarını 927. Sokak'ta bırakan şüpheliler yaya olarak kaçıp, 932'nci Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısına saklandı.
ÇATIDA YAKALANDILAR
Otomobili bulan polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonrası kaçan şüphelileri çatıda yakaladı.
Ayrıca şüphelilerin kaçarken attıkları ruhsatsız tabanca da polis ekiplerince ele geçirildi. 2 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.
"BIRAK ENİŞTEMİ ARAYACAĞIM"
Yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıkları sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Araca bindirilmek istenen şüpheli, polis ekiplerine, "Tamam bırak eniştemi arayacağım. Kaçtık, tamam, hatalıyım. Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2 kişi tek HES kodu ile otobüse binmek istedi, izin vermeyen şoföre saldırdı
26 Şubat 2021 14:45
|3 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş yangında hayatını kaybetti
26 Şubat 2021 14:20
|3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınında iş yeri bekçisi gözaltına alındı
26 Şubat 2021 14:09
|Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi
26 Şubat 2021 13:47
|Konya'da otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu
26 Şubat 2021 12:33
|Muğla'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
26 Şubat 2021 11:31
|36 ilde akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 120 şüpheli yakalandı
26 Şubat 2021 09:06
|5 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu: Seri katile 5 müebbet
26 Şubat 2021 08:57
|Hurdacıların bölge kavgasında kan aktı
26 Şubat 2021 08:46
|Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
26 Şubat 2021 08:30