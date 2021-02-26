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Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,77 artmasını bekliyor.
 26 Şubat 2021 15:13
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Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Çarşamba günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,77 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,8 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.
Anadolu Ajansı
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