'Tombişlikten kolları saramamış' diyen takipçisine Bakan Varank'tan yanıt
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir fotoğrafına 'Tombişlikten kolları saramamış' yorumunu yapan takipçisine yanıt verdi. Varank, 'Kilodan değil ceketten o' ifadesini kullandı.
|26 Şubat 2021 15:16
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, içinde bulunduğu bir fotoğrafa "Tombişlikten kolları saramamış" yorumunu yapan takipçisine kişisel Twitter hesabında yanıt verdi.
Varank söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Kilodan değil ceketten o" ifadesini kullandı.
Kilodan değil ceketten o 😩 https://t.co/yxtQamoySFMustafa Varank (@varank) February 26, 2021
Canım @varank tombislikten kollari saramamis :)Peyderpey 🇹🇷🇹🇷 (@mutefekkir___) February 25, 2021
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