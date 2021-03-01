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Polisler, mazeret tayin sonuçlarını bekliyor
Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında her sene Şubat ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının Şubat bölümü henüz açıklanmadı.
|01 Mart 2021 11:16
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Polis memurlarından gerek kendisinin veya gerekse de eş ve çocuklarının sağlık durumları, eş durumu, çocukların öğrenim durumları sebebiyle veyahut da boşanma sebebiyle tayin isteyenlerin, nakil sonuçları hala açıklanmadı.
Düzensizlik ve belirsizliğin sona ermesi ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için, atama bekleyen polisler sonuçların bir an evvel açıklanması talebinde bulunuyor.
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