Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turkcell mühendisleri BiP Durum özelliğiyle ilgili yeni açıklama yaptı

Yenilenen WhatsApp sözleşmesi sonrası Türkiye'de birçok kişinin aktif olarak kullanmaya başladığı BiP, ek özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Kullanıcıların en çok istediği özelliklerin başında ise Durum sistemi geliyor. Turkcell mühendisleri yeni yayınlanan bir videoyla BiP Durum özelliği hakkında açıklamalar yaptı.
 26 Şubat 2021 15:23
+Aa- Yazdır
Turkcell mühendisleri BiP Durum özelliğiyle ilgili yeni açıklama yaptı

Yılbaşı itibariyle güncellenen WhatsApp sözleşmesinin ardından kullanıcılar alternatiflere yönelmeye devam ediyor. Bu noktada Türkiye'de en fazla dikkat çeken uygulamaların başında ise tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BiP geliyor.

BiP; görüntülü görüşme, bas-konuş, acil durum ve para gönderme gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Fakat uygulamayla alakalı en fazla merak edilen detaylardan biri ise Durum özelliği... Özellikle WhatsApp sözleşmesi sonrası BiP'i kullanmaya başlayan kişilerin büyük bir bölümü Durum özelliğinin ne zaman geleceğini merak ediyor.

BiP'e Durum özelliği ne zaman geliyor?

Bu kapsamda Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın yönelttiği sorulara cevap veren BiP mühendisleri, konuyla alakalı bazı detayları net bir biçimde aktarıyor.

Konuyla alakalı yapılan açıklamalar Durum özelliğiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve en kısa zamanda uygulamaya ekleneceği yönünde. Hatta bu noktada çok fazla talep olduğu da özellikle belirtiliyor.

Ayrıca videoda yine BiP hakkında çok merak edilen diğer konulara da çeşitli yanıtlar veriliyor.

Durum özelliği nedir?

Durum özelliği aslında 'Kaybolan Hikayeler' şeklinde de geçiyor. İlk olarak Snapchat'in çıkış noktası olarak hayata geçirilen bu özellik kısa zaman içinde hemen her sosyal ağa ve uygulamaya eklendi. Bundan 4 yıl önce WhatsApp'a da eklenen Durum özelliği, kullanıcıların 24 saat sonra silinen fotoğraf veya kısa videolar (15 saniye) paylaşmasını sağlıyor.

Yunus Emre Şahin
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk savunma sanayisi firmaları IDEX 2021'de boy gösterdi
25 Şubat 2021 20:59		 İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı
25 Şubat 2021 20:23
Yerli silahlar Mehmetçiğin terörle mücadelesine güç veriyor
24 Şubat 2021 21:00		 Akıllı ulaşımda 'sınırları zorlayan projeler' TEKNOFEST'te yarışacak
24 Şubat 2021 16:16
Bakan Karaismailoğlu: Fiber uzunluk, dünyanın çevresini 10 kez dolaşacak noktada
24 Şubat 2021 14:41		 Yerli tüfekte seri üretime geçildi
23 Şubat 2021 23:01
Bakan Karaismailoğlu: 5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz
23 Şubat 2021 15:02		 Ercişli 2 kız öğrenci, insansız model uçak yaptı
23 Şubat 2021 12:51
Milli SİHA Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı
22 Şubat 2021 23:26		 Salgın sürecinde sosyal ilişkiler akıllı telefonlarla sürdürüldü
22 Şubat 2021 19:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:44 - İşe gitmek için durakta bekleyen kadını öldüren zanlı tutuklandı16:38 - Akademisyen, çalışmasından kopan buz kütlesinden son anda kurtuldu16:34 - Yapılandırma nedeniyle vergi daireleri hafta sonu açık olacak16:27 - Dört ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı16:22 - Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek16:12 - Milas Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda 2 tutuklama
16:04 - Hamsi lüks oldu: Balıkçılar da vatandaşlar da umudunu kesti15:52 - Dünyaca ünlü kebapçıdan, çalışanlarına 'dolandırıcılık' suçlaması15:48 - Bu ilde 3 bin 150 öğretmen aşı programına alındı15:45 - AYM'den darbe paylaşımlarını beğenen işçiyle ilgili karar15:41 - 'İkinci Cemre' suya düştü15:35 - Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası'na faiz tepkisi!
15:30 - Parkta çürüyen araçlardan yer kalmadı: Ekonomiye kazandırılmak için bekliyor15:25 - Denizli'deki dikkatsiz noter Bursa'da ki esnafı yaktı15:23 - Turkcell mühendisleri BiP Durum özelliğiyle ilgili yeni açıklama yaptı15:18 - İstanbul taksilerinde yeni dönem: Eski araçlar ticari taksi olacak15:16 - 'Tombişlikten kolları saramamış' diyen takipçisine Bakan Varank'tan yanıt
15:13 - Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor
Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur
Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar
TL, bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evlilik çeteleri 2
cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün 1
kağıt kesiği 3
Evde kalmış 6
bizi mutlu eden yemekler 3
mecnun'um leyla'mı gördüm 2
Perseverance 2
marşmelov 1
yul brynner 1
Aldatan kadın asla yakalanmaz 2
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Yenihisar İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam