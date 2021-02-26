Parkta çürüyen araçlardan yer kalmadı: Ekonomiye kazandırılmak için bekliyor
|26 Şubat 2021 15:30
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Keşan ilçesinde trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik veya kaçakçılıkta kullanılan araçlar, yapılan işlemlerin ardından Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Yediemin Otoparkı'na çekiliyor.
Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, birçok aracın çürümeye terk edildiği parkta yer kalmaması nedeniyle araçlar üst üste konulmaya başlandı. Araçların alınmaması nedeniyle yediemin otoparkı sahipleri de mağdur oluyor. Otoparkçılar, uzun süredir alınmayan araçların kamulaştırılıp, satılarak elde edilecek gelirin pandemi döneminde esnafa maddi destek olarak geri dönmesini istiyor.
Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, otoparkta yaklaşık 3 bini motosiklet, 3 bin 500 araç olduğunu belirterek, "2005 yılından bu yana otoparkta olan araçlar var. Bu araçlar artık yer değiştirmeye kalktığımızda dağılıyor. Türkiye'de 81 il ve 911 ilçe var. Bu il ve ilçelerde çok sayıda yediemin otoparkı var. Her yer şu an vaziyet aynı. Otoparkçıların derdi aynı. Bu araçlar atıl vaziyette duruyor. Şu an koronavirüsle bir mücadele var. Devletimiz hem küçük işletmeciler hem de büyük işletmecilerin yanında oluyor. Bizim bu araçlardan kurtulmamız lazım. Çünkü çürüyüp, gidiyorlar. Bu araçları elden çıkarma yoluna gidilirse hem devlete bir para girişi olur. Devletin eline bu araçların satışıyla bir güç geçer. Devlette bu maddi gücü pandemi döneminde yine esnafa yönelik yardımlarla kullanabilir" dedi.
Otoparkın tamamen dolduğunu, çekicilerin dahi otoparkın içerisinde manevra
yapmakta güçlük çektiğini ifade eden Demirkan, "Yüzde 100 doluluğa ulaştık.
Burada kaçakçılıkta yakalanan, kazalı ya da hacizli birçok araç var. Kendi çekicilerimiz
dahi içeride manevra yapamıyor. Yaklaşık 500 araç, 3 bin ise motosiklet var.
Bunlar milli servet. Milli emlak, vergi daireleri, SGK da bu konu hakkında çalışma
yapabilir. Burada çok uzun senedir duran araçlar mevcut. Bütün otoparkçılarında
derdi aynı. Şu an 6 tekerlekli araç alamıyoruz. Ek bir yerimiz de yok. Kiramızı
zor ödüyoruz. Ayrıca burada 7 personel çalışıyor burada. Zaman zaman maaşlarını
vermekte sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.
Mahmut Demirkan, yediemin otoparklarının yükünün azaltılması ve pandemi döneminde
ekonomiye can suyu olması açısından otoparktan alınmayan araçların kamulaştırılarak
satılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Demirkan, "Bu araçlar
kamulaştırılıp satılırsa devlete büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle esnaf
ayrı bir destek bekliyor. Bu da buradan karşılanabilir. Burada elimizde kalan
araçlar sıkıntı yaratıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla da sayı arttı. Şu an yüzde
100 doluluk oranındayız. Diğer il ve ilçelerde de bu durum farklı değil. Bu
konuda devletimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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