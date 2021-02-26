Denizli'deki dikkatsiz noter Bursa'da ki esnafı yaktı
|26 Şubat 2021 15:25
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Bursa Tapu Müdürlüğü, geçtiğimiz gün sahte evrakla tapu devri yapılırken polis tarafından yapılan baskınla gündeme gelmişti. Tapu Müdürlüğündeki hareketli anların detaylarına İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine ulaştı. İddiaya göre, Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Reyhan Caddesi kenarında arsası bulunan Özbekistan doğumlu F.E. isimli kişinin kimlik bilgilerini çalıp mal varlığı bilgilerine ulaşan dolandırıcı, Bursa'da emlakçılık yapan M.D.S.'yi arayarak daha önce kendisiyle iş yaptığını tekrar arsa satışı yapmak istediğini Gürsu'daki arsayı 450 bin liraya satmak istediğini, ancak askeri personel olduğu için Denizli'ye gelip vekalet alarak satışı gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine M.D.S. Gürsu'da daha önce arsa sattığı İ.K. ve babası E.K.'yi arayarak uygun fiyata arsa olduğunu alıp almak istemediklerini sordu. Arsayı görmeye giden esnaf baba oğul, arsanın uygun olduğunu görünce almaya karar verdi ve 450 bin lirayı emlakçının banka hesabına gönderdi. Bunun üzerine Denizli'ye giden emlakçı M.D.S, Denizli'deki bir noterde Özbek asıllı F.E.nin kimlik bilgilerini kullanan dolandırıcı ile buluşup baba E.K. üzerine satış için vekalet aldı. Sahte kimliği anlamayan noter üzerinde Özbek asıllı gerçek arsa sahibi F.E.nin yerine dolandırıcının resminin bulunduğu vekaleti tasdikleyip verdi. Verilen vekaletin ardından 450 bin lirayı elden alan dolandırıcı ortadan kayboldu.
Bursa'daki uyanık tapu memuru durumu fark etti
Aldıkları vekalet ile tapuya gelen baba E.K, arsanın devrini oğlu İ.K'nin üzerine yapmak için işlem yapmak istedi. Tapunun verdiği randevu günü evrakları görevli memura teslim eden baba oğul beklemeye başladı. Bu sırada tapu kayıtlarından arsanın gerçek sahibi ile vekaletin üzerinde resmi bulunan sözde arsa sahibi kişinin fotoğraflarının birbirini tutmadığını fark eden uyanık tapu memuru dolandırıcılık olayını anlayıp polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler mağdur olan esnaf baba ve oğlunun ifadesini alıp olayla ilgili tahkikat başlattı.
450 bin liralarını dolandırıcıya kaptıran baba oğul evrak ve belgeleri tam incelemeden işlem yapan Denizli'deki noterde görevli memur ile noterden şikayetçi oldu. Polis ekipleri 450 bin lirayı alıp kayıplara karışan dolandırıcıyı arıyor.
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