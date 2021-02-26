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Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası'na faiz tepkisi!

Cumhurbaşkanılığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'tan doların yeniden yükselişe geçmesinin ardından Merkez Bankası'na 'faiz' tepkisi geldi.
 26 Şubat 2021 15:35
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Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası'na faiz tepkisi!

Son günlerde dolarda yaşanan yükseliş piyasalarda tedirginliğe yol açarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut şahsi Twitter hesabından Merkez Bankası'nı eleştirdi.

Bulut, "Bu akşam (25 Şubat) Amerikan piyasalarında yaşananlar çok önemli. ABD 10 yıllık faizi yüzde 1,6 üstünü gördü. Umarım, bu yaşananlardan, birileri özellikle birileri, faiz arttırmak ile kurun kalıcı düşürülemeyeceğini sadece ülkesinin kaynaklarını kısa vadede sömürttüğünü anlamıştır" ifadelerini kullandı.

'Faizi yükseltmek ile paranın değeri korunamıyor'
Bulut diğer bir paylaşımında ise "Gelişmekte olan piyasalarda merkez bankası en yüksek faizi veren Türkiye. Bu gece parası en çok değer kaybeden Türkiye. Anlamı çok açık; faizi yükseltmek ile paranın değeri korunamıyor!" dedi.
Memurlar.Net
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