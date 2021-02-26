'İkinci Cemre' suya düştü
Bahar mevsiminin habercisi olan cemrenin ikincisi suya düştü.
|26 Şubat 2021 15:41
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Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat'ta havaya düşmüştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi ise bugün suya düştü. Üçüncü cemre de 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
Cemre nedir?
Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.
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