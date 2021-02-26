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'İkinci Cemre' suya düştü

Bahar mevsiminin habercisi olan cemrenin ikincisi suya düştü.
 26 Şubat 2021 15:41
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'İkinci Cemre' suya düştü

Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat'ta havaya düşmüştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi ise bugün suya düştü. Üçüncü cemre de 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Cemre nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.
İhlas Haber Ajansı
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