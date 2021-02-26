Bu ilde 3 bin 150 öğretmen aşı programına alındı
|26 Şubat 2021 15:48
|+Aa- Yazdır
Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlerle CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesinde aşı oldu. Kaygusuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 haftadır köylerdeki 32 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını anımsattı.
Erzurum'daki köy okullarında görevli öğretmenlerin en hızlı şekilde aşılarını yaptıracaklarını ifade eden Kaygusuz, "Erzurum'da köy okullarında öğrencilere hizmet veren 3 bin 150 öğretmen, Sağlık Bakanlığınca aşı programına alındı. 1 Mart'tan sonra ilimizde 1-2-3 4. sınıf ve 8 ile 12. sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başlayacak. 1 Mart'tan sonra da yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerin aşıları yapılacak." dedi.
Kaygusuz, kentte 11 bin 500 öğretmen olduğunu belirterek, bugün itibarıyla aşı için 3 bin 150 öğretmenin tanımladığını aktardı.
- "Öğretmenlerin de aşılanmasıyla okullarımız daha güvenli olacak"
Okullarda salgınla ilgili tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Kaygusuz, şunları kaydetti:
"Sanayi ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla okullardaki hijyen şartlarının iyileşmesine yönelik yaklaşık 150 kriterden oluşan kılavuz yayınlanmıştı. Bu kılavuzdaki kriterleri bütün okullarımızda hemen hemen sağladık. Erzurum'da 1139 okuldan 1055'i bu kılavuz doğrultusunda hijyen şartlarını sağladılar. Bütün okullara hemen hemen "Okulum Temiz" sertifikası vermiş olduk. Öğretmenlerin de aşılanmasıyla okullarımız daha güvenli olacak. "
Aşı olan öğretmenlerden Tuba Onay da tüm öğretmenlerin aşı olmasını beklediklerini ifade ederek, "Aşı uygulamasında taşın altına elimizi koyarak ilk aşımızı Milli Eğitim Müdürümüz ile yaptırmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
26 Şubat 2021 11:30
|20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
26 Şubat 2021 08:48
|Canlı derste öğretmene saldırı... 3 araba dolusu insandan dayak yedik
25 Şubat 2021 16:28
|MEB; salgınla mücadele eden 7312 kişiye başarı ve teşekkür belgesi verdi
23 Şubat 2021 21:50
|Pervin öğretmen köydeki öğrencilerin yüzünü güldürüyor
23 Şubat 2021 19:17
|Kayseri'de ilkokul öğretmeni lojmanda ölü bulundu
22 Şubat 2021 14:56
|MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı
18 Şubat 2021 00:02
|İdris öğretmen yatağında ölü bulundu
13 Şubat 2021 15:11
|MEB'den 16 maddelik yüz yüze eğitim genelgesi
12 Şubat 2021 20:33
|Öğretmenler, öğrencilerine kavuşacakları günü bekliyor
11 Şubat 2021 21:54