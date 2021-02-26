Milas Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda 2 tutuklama
|26 Şubat 2021 16:12
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Edinilen bilgiye göre, Milas'taki usulsüz yapıları görmezden geldikleri ve rüşvet aldıkları iddiası ile Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Milas Belediyesi Yapı Denetim biriminde çalışan H.G., A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A. gözaltına alınmış, A.F.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 3.27 gram esrar, 12.14 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında rüşvet ve irtikap suçundan gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden müteahhit A.A. ve belediye çalışanı H.G. tutuklanırken, diğer şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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