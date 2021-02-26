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Yapılandırma nedeniyle vergi daireleri hafta sonu açık olacak

Vergi borcu ödemesi/yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacak
 26 Şubat 2021 16:34
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İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında; 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine genelge gönderildi

Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih olan 1 Mart Pazartesi gününde, vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine "Vergi ve Borç Yapılandırma" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu belirtildi.

Genelgede Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşların gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği ifade edildi. Yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi.

Bu çerçevede; ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kanunun getirmiş olduğu imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde; yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek.
Memurlar.Net
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