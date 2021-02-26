İşe gitmek için durakta bekleyen kadını öldüren zanlı tutuklandı
|26 Şubat 2021 16:44
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Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan katil zanlısı Y.K. (43), Salihli'ye getirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Y.K'nin ifadesinde, maktulle gönül ilişkilerinin olduğunu, kendisini aldattığını, cinayeti bu nedenle işlediğini iddia ettiği, saldırı sonrası kaçtığı Kula'ya kadar 50 kilometrelik mesafe boyunca yürüdüğünü ve olaydan pişmanlık duymadığını söylediği öğrenildi.
- Olay
Şehitler Mahallesi'nde 23 Şubat'ta çalıştığı tavuk eti işleme fabrikasına gitmek üzere servis bekleyen Semiha Peker'e (33) durağa yaklaşan 45 EL 605 plakalı hafif ticari araçtan tüfekle ateş edilmiş, saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi kadın kurtarılamamıştı. Cinayetin ardından aracı ve tüfeği yol kenarına bırakıp kaçan zanlı Y.K, dün Kula ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi 4 Eylül Caddesi'nde saklandığı adreste yakalanmıştı.
Semiha Peker'in cenazesi, doğum günü olan 24 Şubat'ta toprağa verilmişti.
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