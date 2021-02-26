Normalleşme öncesi bir ilde daha sinema salonlarına yasak

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddeleri gereği Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığının 24.02.2021 tarih ve 3135 sayılı Genelgesi doğrultusunda karar aldı. Karara göre, "İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 31.12.2020 tarih ve Ara Karar-97 nolu oturumunda sinema salonlarının 1 Mart 2021 tarihine kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmişti. Gelinen aşamada salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine, Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dört yüz yirmi yedi Türk Lirası) idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.