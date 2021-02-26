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Bakan Karaismailoğlu, Zonguldak'ta Mithatpaşa Tünelleri'nde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Bakanlık olarak ülkemizde ulaşım ve haberleşme hizmetleri için hükümetlerimiz döneminde yaptığımız harcama 914 milyar liraya yaklaşıyor. Bu bütçe aslında Türkiye'nin, gelişmekte olan ülkeler arasına girmesine temel teşkil edecek bir altyapının oluşturulması, dünya ve bölgesi ile her anlamda bağlarının sağlamlaştırılması yolunda değerlendirilmiştir"
 26 Şubat 2021 17:03
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Bakan Karaismailoğlu, Zonguldak'ta Mithatpaşa Tünelleri'nde incelemelerde bulundu

Zonguldak Valiliğini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Mustafa Tutulmaz'dan bilgi aldı.

Karaismailoğlu, daha sonra kent merkezindeki Acılık Hazreti Ali Camisi'nde Cuma namazını kıldıktan sonra beraberindekilerle yürüyerek Zonguldak Belediye Başkanlığına geçti.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, kentteki çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Daha sonra Mithatpaşa Tünelleri'nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada çocuklara oyuncak dağıttı.

- "Geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aştık"

Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu üzerindeki Mithatpaşa Tünelleri yapım şantiyesini ziyaret ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Zonguldak'a kazandırdıkları eserleri ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Bakanlık olarak, ülkemizde ulaşım ve haberleşme hizmetleri için hükümetlerimiz döneminde yaptığımız harcama 914 milyar liraya yaklaşıyor. Bu bütçe aslında Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasına girmesine temel teşkil edecek bir altyapının oluşturulması, dünya ve bölgesi ile her anlamda bağlarının sağlamlaştırılması yolunda değerlendirilmiştir. Ulaşımın tüm modlarında ortaya koyduğumuz projeler sayesinde Türkiye'nin bugün bir lojistik süper güç haline geldiğini iftiharla söyleyebiliyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, son 19 yılda 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını, 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını, 1714 kilometre olan otoyol ağını 3 bin 523 kilometreye yükselttiklerini anlattı.

AK Parti hükümetleri döneminde toplam 389 kilometre uzunluğunda 3 bin 469 köprü yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Viyadüklerimizi de sayarsak toplam sayı 9 bin 436'ya, uzunluk ise 700 kilometreye ulaşmış oldu." dedi.

Karaismailoğlu, geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aşarak insanların can ve mal güvenliğini tesis ettiklerini kaydetti.

Kara yollarındaki tünel sayısını 83'ten 435'e yükselttiklerini, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu ise 600 kilometreye çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, "Yine Zonguldak'ta da son 18 yıldan daha önce 5 adet 1367 metre uzunluğunda olan tünel uzunluğumuzu, yine 21 adede çıkararak toplamda 13 bin 840 metreye yükselttik." diye konuştu.

"Kara elmas" diyarı Zonguldak'ın Batı Karadeniz'in en önemli limancılık kentlerinden biri olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Üretken ekonomisi ve çalışkan insanıyla ülkenin bütünsel kalkınmasına omuz veren Zonguldak'ta her daim yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. İnşallah daha fazlasını da önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Zonguldak'ta bugüne kadar ulaşım ve haberleşme yatırımları için 8 milyar 97 milyon liraya yakın bütçe harcadık. 2003 yılında Zonguldak'ta yalnızca 22 kilometrelik bölünmüş yol varken, bölünmüş yol uzunluğunu 192 kilometreye çıkardık."

- "Mithatpaşa Tünelleri projesini en kısa zamanda bitirmek için büyük gayret gösteriyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu projesi kapsamında yer alan Mithatpaşa Tünelleri'nin önemli projelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bedeli 4 milyar 16 milyon liranın üzerindeki 43,2 kilometrelik bu bölünmüş yol projemiz kapsamında 2 köprülü kavşak ve 13 çift tüp tünel yer alıyor. Projede şimdiye kadar 11 kilometre bölünmüş yol ile 2 köprülü kavşağın yanı sıra toplam 2 bin 233 metre uzunluğundaki 3 çift tüp tüneli tamamladık. Tamamlanan tünellerimiz Aslankayası, Mithatpaşa-1 ve Mithatpaşa-2 tünelleridir. Bu yol projemizde T-0 tünelinde çalışmalara devam ediyoruz. Bu büyük projemizi de en kısa zamanda bitirmek için büyük gayret gösteriyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Mithatpaşa Tünelleri projesinin Zonguldak'ın şehir içi trafiğini yakından ilgilendirdiğini, bölgede yolculuk süresinin 5 dakikaya ineceğini anlattı.

Projenin hayata geçmesinin ardından hem yakıttan hem zamandan hem de Zonguldak merkezindeki egzoz emisyon salınımından tasarruf edileceğini belirten Karaismailoğlu, çevreye duyarlı da olan projenin bir an önce bitirilerek Zonguldak'a kazandırılacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda yaptıkları incelemeden bahsederek, projede imalatların tamamlandığını, en kısa sürede demir yolu ve kara yolu bağlantılarını güçlendireceklerini ve limanı halka, ekonomiye kazandıracaklarını söyledi.

Zonguldak Havalimanı'ndaki çalışmalara da değinen Karaismailoğlu, "Zonguldak Havalimanımızda da önemli işler yapıyoruz. Onları da mart ayı itibarıyla bitirip nisanda inşallah büyük gövdeli uçakların da güvenli şekilde inebilecekleri havalimanı haline getiriyoruz. Kara, hava, demir ve deniz yollarını, her yönüyle ülkemizin dört bir noktasında büyük çalışmaları bir bir bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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