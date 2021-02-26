İcra müdür yardımcısı ile bağlantılı olduğu bir kişi 'zimmet'ten tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kentteki icra dairesinde görev yapan ve zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen Erkan K. ile bağlantılı olduğu ileri sürülen K.I, O.A, S.E. ve Selman T, emniyetteki işlemlerin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, Erkan K. ile Selman T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. K.I, O.A. ile S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Erkan K. ile 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.