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Ters yöne giren midibüs, anaokulu öğretmenine çarptı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anaokulu öğretmeninin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
|26 Şubat 2021 17:16
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Alınan bilgiye göre, 23 Şubat'ta Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde Özgür D. idaresindeki 39 AKK 156 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Nidem Sarsılmaz'a (24) çarptı.
Kazada yaralanan Sarsılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından, Trakya Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, sürücünün midibüs ile ters yöne girdiğini belirledi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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