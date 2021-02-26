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Bakan Kasapoğlu'ndan 'Bölgesel Amatör Lig' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının 17 Nisan'da oynanmaya başlayacağını duyurdu.
 26 Şubat 2021 17:45
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Bakan Kasapoğlu'ndan 'Bölgesel Amatör Lig' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı. Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada Bölgesel Amatör Lig'in 17 Nisan'da oynanmaya başlayacağını belirtti. Bakan Kasapoğlu konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bölgesel Amatör Lig" için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum. Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır."
İhlas Haber Ajansı
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