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Bakan Koca duyurmuştu: Karadeniz'de, 'mutant virüs' endişesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Karadeniz Bölgesi'nde özelikle Samsun ve Ordu'da, İngiltere varyantlı mutasyonlu virüsün artışını gözlemledikleri yönünde açıklaması, bölgede tedirginliğe neden oldu.
 26 Şubat 2021 18:14
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Bakan Koca duyurmuştu: Karadeniz'de, 'mutant virüs' endişesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, zamanla birden çok mutasyon geçirerek farklı özellikler kazanıp güçlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün canlı yayındaki açıklamalarında mutasyonlu virüsün özellikle Doğu Karadeniz'de Samsun ve Ordu'da arttığını belirterek, "Mutasyonun da özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu gibi artışını görüyoruz. İngiltere mutantı dediğimiz özellikle en yaygın olan virülansı üzerine etkisinin daha olmadığı ama bulaşıcılığının arttığını bildiğimiz bir mutant daha yaygın" açıklamasında bulundu.

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, daha hızlı bulaşarak hastalık oluşturan mutant virüslerin Covid-19'a göre daha tehlikeli olduğunu, her mutasyon virüsün farklı özellikleri olabildiğini söyledi. Mutasyon geçiren RNA virüslerinden biri olan Covid-19'un şu ana kadar bilinen, çoğu İngiltere varyantı olmak üzere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının Türkiye'ye geldiğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, Brezilya'da ortaya çıkan ve yayılan varyant virüsün; re-enfeksiyon özelliği olduğunu ve daha önce Covid-19 hastalığı geçirip vücudunda antikor bulunan kişileri yeniden hasta edebildiğini belirtti. Prof. Dr. Aydın, "Varyantlar, virüsün genetik materyallerinde değişiklik yaparak farklı bir protein dizisi oluşturuyorlar. Bu özellik onlara daha kısa mesafede, daha kısa sürede ve daha az virüsle bulaşabilme potansiyeli kazandırdı. Güney Kore'de birkaç vakada bu çıkmıştı. Brezilya'daki mutasyondan sonra Covid-19 geçiren hastaların mutant varyantla tekrar enfekte olabildiği gözlendi" dedi.

'KOLAY BULAŞABİLME POTANSİYELİNE SAHİP'

Dünyada görülen tüm mutant virüslerinin ortak özelliği olarak daha uzak mesafeden bulaşabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, "Hepsi de daha az mikroorganizmayla ve daha kolay bulaşabilme potansiyeline sahip. İngiltere varyantı üzerinde çok çalışma yapılabildiği için farklı yaş gruplarında, çocuklarda da enfeksiyon oluşturma potansiyeline kavuştuğu gözleniyor" ifadelerinde bulundu.

'NE YAPMALIYIZ, BİLMİYORUZ'

Ankara'dan Rize'ye geldiğini söyleyen Emel Güler, "Bölgemizde mutasyona uğrayan virüs çok azdı. Ankara'da bu kadar çok yoktu. Bu sabah geldik Rize'ye ve İngiliz virüsünün burada çok arttığını söylediler. Artık daha fazla tedbir almalıyız. Çünkü bu mutant virüse karşı ne yapmamız gerektiğini de bilmiyoruz" diye konuştu.

'BÖLGEMİZDE VAKALARI ARTIYOR'

Zeynep Karasu ise, "Bölgemizde vakaları artıyor, kırmızı bölge olarak gösteriliyoruz. Bu tablo karşısında ne yapacağımızı da bilmiyoruz, çok korkuyoruz. Şimdi de İngiliz mutant çıktı. Ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Artık vatandaşlar olarak bu tablo karşısında çok daha fazla önlem almamız gerektiğini biliyorum" şeklinde konuştu.

'ŞİMDİ İNGİLİZ VİRÜSÜ İLE MÜCADELE EDECEĞİZ'

Vatandaşlardan Cemile Kuk da, "Daha virüsün bu hali ile ne yapacağımızı bilmiyorduk, şimdi İngiliz virüsü ile mücadele edeceğiz. Normal virüsle bile mücadele edemedik, şimdi bu virüsle nasıl mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'MUTANT VİRÜSTEN KORKUYORUZ'

Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Samsunlu vatandaşlaş Fatih Semerci, "Türkiye'de en çok Karadeniz'de vaka görülüyor. Rize'den Samsun'a kadar vaka çok fazla. Bu virüsün önüne geçmek için kurallara uymamız lazım. Mutant virüsten korkuyoruz, ne olduğunu da bilmiyoruz. Zaten ben 80 yaşındayım, evden de çıkmıyorum. Herkes kurallara riayet etmeli, o zaman bu beladan kurtuluruz yoksa insanlık mahvolacak" dedi.

'KORKUDAN ARTIK DIŞARI ÇIKAMIYORUZ'

İsmail Ceylan da, "İnsanlar birbirleriyle yakın mesafede durursa bu hastalık bitmez. Maskemizi takmalıyız ve mesafemizi korumalıyız. İnsanlar kurallara uymadığı için bu hastalık bu kadar uzadı, vatandaşların kendisini koruması gerekiyor. Korkudan artık dışarı çıkamıyoruz. Herkes birbirinden uzak durmalı" diye konuştu.

'UYARILARI DİKKATE ALMALIYIZ'

Şevket Demir ise "Herkes kendisini korumalı ve kurallara uymamız gerekiyor. Yetkililer, sürekli uyarılarda bulunuyor. İnsanın kendisinde olmalı, ben evden çıkınca işim bitince hemen eve geliyorum. Uyarıları dikkate almalıyız" şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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