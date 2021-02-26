THY'den yeni hat açılışı açıklaması
Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
|26 Şubat 2021 18:09
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