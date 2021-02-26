Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Metruk binada saklanırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince metruk binada yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, tutuklandı.
 26 Şubat 2021 18:44
+Aa- Yazdır
Metruk binada saklanırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen FETÖ şüphelisi G.Ö'yü ilçedeki metruk bir binada saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan G.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
26 Şubat 2021 14:04		 Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
26 Şubat 2021 13:35
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı gözaltına alındı
26 Şubat 2021 11:02		 Ankara'da kaçak silah ticareti yapmakla suçlanan bir kişi gözaltına alındı
26 Şubat 2021 10:42
DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı
26 Şubat 2021 09:46		 Emekli Tuğgeneral Edirne'den yurt dışına kaçarken yakalandı
26 Şubat 2021 08:37
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
26 Şubat 2021 03:09		 Terör örgütü PKK'nın kirli propagandası İngiliz medyasında
25 Şubat 2021 21:58
FETÖ firarisi kadın öğretmen sahte kimlikle yakalandı
25 Şubat 2021 21:25		 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un cezası onandı
25 Şubat 2021 19:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:41 - Vaka ve hasta sayısı düne göre azaldı19:30 - Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması19:26 - 'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez19:10 - Ankara'nın en uzun tüneli yarın açılacak19:09 - Panelvan araçta yaktıkları mangal sonları oldu18:55 - Altı ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
18:50 - Malatya'nın bu ilçesinde mutant virüs vakalarında artış yaşanıyor18:47 - Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı18:44 - Metruk binada saklanırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı18:35 - Laboratuvar ortamında üretilecek 'temiz et' için yerli formül18:25 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:14 - Bakan Koca duyurmuştu: Karadeniz'de, 'mutant virüs' endişesi
18:09 - THY'den yeni hat açılışı açıklaması18:00 - Çeyrek altın yükselişini bugün de sürdürdü17:56 - Dolar günü 7,40 TL'den tamamladı17:45 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'Bölgesel Amatör Lig' açıklaması17:40 - İçişlerinden sokağa çıkma hatırlatması
17:32 - Sivas'ta yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor
Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur
Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
Erdoğan'dan normalleşme açıklaması
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
falabella 1
angel şelalesi 1
futbol muhabbeti 1
Evde kalmış 4
Aldatan kadın asla yakalanmaz 2
En ünlü 3 tatlımız 2
ilk kez aya gidip de inemeyen insan 2
dev koyun 1
karlı sektörler 3
ilginç komşular 2
SON İLANLAR
Aksaray Ortaköy Belediyesi 1 Mühendis Alacak
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam