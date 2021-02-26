Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
|26 Şubat 2021 18:47
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BIST 100 endeksi, en düşük 1.443,17, en yüksek 1.569,84 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,70 azalarak 1.471,39 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,94 kazanımla 418,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,87 artışla 2.777,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 647,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 678,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 6,39 değer kazanarak 7,4060 liraya, avro da yüzde 6,51 artarak 8,9830 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,91 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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