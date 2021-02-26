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Vaka ve hasta sayısı düne göre azaldı

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.
 26 Şubat 2021 19:41
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Vaka ve hasta sayısı düne göre azaldı

Sağlık Bakanlığı 26 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1195 oldu, 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.
Memurlar.Net
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