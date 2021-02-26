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'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

Konya'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, yasa dışı bahis oynatan ve tanınmamak için yüzlerine maske takan 2'si kadın 3 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
 26 Şubat 2021 19:26
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'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şebekenin 'Twitch' adlı internet tabanlı canlı yayın programı üzerinden yasa dışı bahis oynattığını belirledi. Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 'Bora' kod adlı R.G. ile kadın şüpheliler Ş.E. (27) ve H.A. (23) gözaltına alındı. Tanınmamak için yüzlerine maske takan şebeke üyelerinin canlı yayında yasa dışı bahis oynatmalarının yanı sıra yine yasa dışı bahis sitelerine de üye kazandırmaya çalıştıkları öğrenildi. R.G.'nin canlı yayın sırasında ise polise hitaben ''Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez'' dediği öğrenildi.

Polisin ise operasyon sırasında "Bak gelemezsiniz dedin. Geldik'' dediği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
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