'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez
|26 Şubat 2021 19:26
|+Aa- Yazdır
Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şebekenin 'Twitch' adlı internet tabanlı canlı yayın programı üzerinden yasa dışı bahis oynattığını belirledi. Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 'Bora' kod adlı R.G. ile kadın şüpheliler Ş.E. (27) ve H.A. (23) gözaltına alındı. Tanınmamak için yüzlerine maske takan şebeke üyelerinin canlı yayında yasa dışı bahis oynatmalarının yanı sıra yine yasa dışı bahis sitelerine de üye kazandırmaya çalıştıkları öğrenildi. R.G.'nin canlı yayın sırasında ise polise hitaben ''Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez'' dediği öğrenildi.
Polisin ise operasyon sırasında "Bak gelemezsiniz dedin. Geldik'' dediği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Panelvan araçta yaktıkları mangal sonları oldu
26 Şubat 2021 19:09
|Ters yöne giren midibüs, anaokulu öğretmenine çarptı
26 Şubat 2021 17:16
|Denizli'deki dikkatsiz noter Bursa'da ki esnafı yaktı
26 Şubat 2021 16:57
|Dünyaca ünlü kebapçıdan, çalışanlarına 'dolandırıcılık' suçlaması
26 Şubat 2021 15:52
|Dur ihtarına uymadı, yakalanınca eniştesini aramak istedi
26 Şubat 2021 15:10
|2 kişi tek HES kodu ile otobüse binmek istedi, izin vermeyen şoföre saldırdı
26 Şubat 2021 14:45
|3 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş yangında hayatını kaybetti
26 Şubat 2021 14:20
|3 kişinin hayatını kaybettiği restoran yangınında iş yeri bekçisi gözaltına alındı
26 Şubat 2021 14:09
|Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat liderinin davası ertelendi
26 Şubat 2021 13:47
|Konya'da otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu
26 Şubat 2021 12:33