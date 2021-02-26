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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız."
 26 Şubat 2021 19:30
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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız."

"Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir"
Anadolu Ajansı
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