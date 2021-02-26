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Rize merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Rize merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
 26 Şubat 2021 20:17
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Rize merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına dahil olan ve henüz deşifre olmamış "mahrem imamların" tespitine yönelik yapılan ankesör soruşturması kapsamında, 4 şüphelinin yakalanması için Rize, İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yakalama kararı verilen bir şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.
Anadolu Ajansı
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