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Beton mikseri ile minibüs çarpıştı: Sürücülerden biri alkollü, diğeri ehliyetsiz çıktı

Karaman'da, minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, sürücülerden birinin alkollü, diğerinin ise ehliyetsiz olduğu belirlendi.
 26 Şubat 2021 20:32
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Beton mikseri ile minibüs çarpıştı: Sürücülerden biri alkollü, diğeri ehliyetsiz çıktı

Karaman'da beton mikseri ile minibüs çarpıştı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Siyahser Mahallesi Valilik kavşağında meydana geldi. Akif Çelik yönetimindeki beton mikseri, Ali İhsan Ateş yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Minibüs çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı ancak minibüs sürücüsü Ateş'in 1,37 promil alkollü, diğer sürücü Çelik'in de ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Polis merkezine götürülen sürücülerden Ateş'e, 'alkollü araç kullanmak' suçundan bin 340 lira, Çelik'e de 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 2 bin 699 lira para cezası uygulandı.
DHA
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