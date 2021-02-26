TRT'de, MİT destekli Teşkilat dizisi başlıyor
|26 Şubat 2021 21:23
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TRT 1'in dünyadaki benzerleriyle yarışacak ölçüdeki yeni dizisi 'Teşkilat'a ilişkin nefes kesen bir tanıtım yayınlandı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, 7 Mart 2021 Pazar günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.
'Teşkilat' dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile izleyiciyle buluşacak.
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı 'Teşkilat'ın ilk tanıtımı, diziye dair merakı arttırarak kısa sürede büyük ilgi gördü.
'Teşkilat', ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen 'yedi vatan sevdalısının' mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.
Başkent'te uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor.
Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.
Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen ve Milli İstihbarat
Teşkilatı'nın bir anlamda perde arkasını gözler önüne serecek olan ' Teşkilat',
7 Mart tarihinden itibaren her Pazar saat 20.00'de TRT 1'de olacak.
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