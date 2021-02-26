Valilikten açıklama: Çiftçi kayıt belgesine sahip vatandaşlar yasağı ihmal ediyor

Açılamada, bu belgenin tarımsal faaliyet dışında herhangi bir muafiyet sağlamayacağı ve aksi durumda gerekli cezai işlemin uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Samsun Valiliği tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Kıymetli çiftçilerimiz; korana virüsle etkin mücadelemiz devam ederken, sizler de pandemiye rağmen İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sağlanan özel muafiyetle tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması için gayretle çalışmaya devam ettiniz. Ancak son dönemde, çiftçi kayıt belgesine sahip bazı vatandaşlarımızın bu belgeyi kullanarak, tarımsal faaliyetlerinin dışında mahalle ve sokaklarda gezmek suretiyle sokağa çıkma muafiyetini istismar ettikleri görülmektedir. Çiftçi kayıt belgesinin tarımsal faaliyet dışında herhangi bir muafiyet sağlamayacağının ve aksi durumda gerekli cezai işlemin uygulanacağının bilinmesi önem arz etmektedir. Bu konuya hassasiyet göstermenizi önemle rica eder, ülkemiz için üretmeye devam eden tüm çiftçilerimize teşekkür ederiz" denildi.