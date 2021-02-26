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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamanın olduğu yarın ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyetlerini sürdürecek- Yarın ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri hizmet verebilecek
 26 Şubat 2021 21:10
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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde bu iş yerleri, aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Yarın ve pazar günü de 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Çevrim içi sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Vergi borçlarını ödemek isteyenler de borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Anadolu Ajansı
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