Kadın kaymakam ilk doz aşısını yaptırdı
|26 Şubat 2021 21:41
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de görüldüğü günden itibaren binlerce vatandaşın ölümüne neden olan korona virüs, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan alınan kısıtlama önlemleri diğer yandan da aşılama çalışmaları ile korona virüsün önüne geçilmeye çalışılırken, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimi kapsamında Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü korona virüs ilk doz aşısını yaptırdı.
Sırası gelen vatandaşların da aşıyı yaptırmaları konusunda çağrıda bulunan Kaymakam Ünlü, "İlçemiz genelinde yürütülen aşılama çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımız e-Nabız uygulamasındaki Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği sayesinde ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), ALO 182 hattından da aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını öğrenebilirler. Tüm vatandaşlarımızın güven içerisinde aşı olmaları en büyük arzumuz ve temennimizdir" dedi.
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